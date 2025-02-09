«Лацио» — «Монца»: ставка Александра Мостового на матч Серии А

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч итальянской Серии А «Лацио» — «Монца».

Ставка: победа «Лацио» 2:0 за 5.60.

«Лацио» и «Монца» сойдутся в 24-м туре чемпионата Италии. Жду тут уверенной и, вероятно, сухой победы хозяев поля.

Сейчас соперники идут в разных частях таблицы. «Монца» идёт намного ниже, на последнем месте с 13 очками. Кажется, что отставание клуба от соперников выше ещё не такое большое – три очка до 19-й «Венеции» и семь – до 18-й «Пармы». Но клубу всё равно будет тяжело их догнать. А чтобы бороться за выживание, нужно набирать ещё больше очков, а с этим у нынешней «Монцы» проблемы.

Всего три очка с конца ноября набрали подопечные Сальваторе Боккетти. Произошло это в одном матче с «Фиорентиной» (2:1). Да, важная победа над сильным соперником. Но стоит ли её всерьёз рассматривать, если в остальных 11 матчах последних «Монца» только проигрывала? Причём происходило это в противостояниях с разными по уровню противниками.

Само собой, «Лацио» намного лучше проводит сезон. Клуб борется за очень высокие позиции, за попадание в Лигу чемпионов. С 42 очками римляне сейчас идут на пятом месте, только по дополнительным параметрам уступают они «Фиорентине».

Могла бы команда Барони и идти в топ-4 сейчас, где она на самом деле долгое время находилась. Но клуб на дистанции начал испытывать проблемы, беспроигрышная серия у него прошла. Сейчас «Лацио» чередует разные результаты. Он ещё и в Лиге Европы в последние недели участвовал. Там представитель Серии А в заключительном туре потерпел неудачу с «Брагой», но всё равно попал в 1/8 финала с первого места. Все остальные участники сыграли ещё хуже.

Я тут верю в победу хозяев поля. Может быть, против крепкого середняка сейчас римлянам было бы тяжело. Но против них на поле выйдет «Монца», почти только уступающая уже несколько месяцев. Исход предсказуем», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».