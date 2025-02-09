«Реал Сосьедад» — «Эспаньол»: ставка Игоря Семшова на игру чемпионата Испании

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч испанской Примеры «Реал Сосьедад» — «Эспаньол».

Ставка: победа «Реала Сосьедад» за 1.60.

«В Сан-Себастьяне состоится матч 23-го тура Ла Лиги между «Реалом Сосьедад» и «Эспаньолом». Обе команды находятся во второй половине турнирной таблицы, но их цели на сезон различаются: «Реал Сосьедад» борется за место в зоне еврокубков, а «Эспаньол» пытается избежать вылета.

«Реал Сосьедад» демонстрирует нестабильные результаты в последних матчах. В пяти предыдущих играх команда одержала две победы, но также потерпела три поражения, в том числе разгромное 0:3 от «Хетафе».

«Эспаньол», напротив, показывает признаки улучшения. В последних четырёх матчах команда не проиграла, одержав две победы, также было две ничьих. Отметим сенсационную победу над мадридским «Реалом» со счётом 1:0.

У «Реала Сосьедад» есть проблемы с составом: травмирован защитник Траоре. Тем не менее команда может рассчитывать на ключевых игроков — Микеля Оярсабаля и Такефуса Кубо. «Эспаньол» подходит к матчу практически в полном составе.

Ожидаю, что «Реал Сосьедад» будет больше атаковать, воспользуется поддержкой родных трибун и одержит победу. На неё и поставим», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».