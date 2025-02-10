«Мальорка» — «Осасуна»: прогноз «Чемпионата» на матч Ла Лиги

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов подготовил прогноз на встречу «Мальорка» — «Осасуна».

Ставка: «Осасуна» не проиграет за 1.82.

В этом сезоне «Осасуна» проиграла всего лишь семь матчей. При этом три последних поражения в чемпионате Испании потерпела от команд из топ-4 первенства. И в двух из них уступила с разницей в один мяч. Отменная нацеленность на результат. Кстати, заключить пари на то, что баски как минимум не проиграют «Мальорке», можно за 1.82.

На днях «Осасуна» получила болезненный удар: вылетела из Кубка Испании, уступив «Реалу Сосьедад» (0:2). С другой стороны, это не катастрофа. С такой стабильностью, как у неё, вполне реально побороться за путёвку в еврокубки. Отставание от занимающего шестое место в турнирной таблице Примеры «Райо Вальекано» составляет пять очков, но у басков есть ещё игра в запасе.

Главное — не падать духом. Впрочем, опускать руки «Осасуне» совсем не характерно. Только однажды в текущем сезоне она потерпела два поражения подряд. И то потому, что соперники попались сильные — «Атлетик» из Бильбао и «Атлетико» из Мадрида. «Мальорка» менее опасна.