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«Динамо» — СКА: определён фаворит матча КХЛ

«Динамо» — СКА: определён фаворит матча КХЛ
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Во вторник, 11 февраля, в Москве состоится встреча «Динамо» Москва — СКА Санкт-Петербург. Стартовое вбрасывание запланировано на 19:30 мск.

Букмекеры едва заметное предпочтение отдают принимающей стороне. Сделать ставку на победу московского «Динамо» в основное время предлагается с коэффициентом 2.40, что приблизительно равно 40% вероятности.

Победа СКА по итогам трёх периодов оценивается в 2.70 — 35% вероятности. Если соперникам потребуется овертайм, сыграет коэффициент 3.90 (25%).

На серию послематчевых буллитов предлагается поставить за 7.80, а на буллит в основное время — за 6.00. В то же время аналитики прогнозируют результативный хоккей. Тотал меньше 4.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.00, а тотал больше 4.5 шайбы — с коэффициентом 1.36.

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