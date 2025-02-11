«Динамо» Москва — СКА: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов подготовил прогноз на матч «Динамо» Москва — СКА.

Ставка: обе забьют больше 2.5 шайб за 2.90.

Обе команды спорят за второе место Западной конференции. Плотность в таблице невероятно высокая. Однако после победы над «Динамо» они получили восемь шайб от «Ак Барса» (3:8). Да ещё и на домашнем стадионе. Забивают подопечные Романа Ротенберга много, только оборона не радует.

Также о многом говорит история противостояний данных соперников. В шести последних очных встречах общий тотал переваливал за 4.5 шайбы, а в четырёх случаях каждая из сторон забрасывала по три штуки. Поддержать тренд можно с коэффициентом 2.90. Заманчиво!

Вариант попроще — обыкновенный тотал больше 5.5 шайбы. Такое случалось в пяти из шести последних очных встреч. Но коэффициент здесь уже пониже, в районе 1.80. А если очень хочется поставить на исход, то можно присмотреться к победе СКА с форой (0) или к комбинированному варианту Х2 + тотал больше 4.5 шайбы.

Если отбросить восемь шайб от «Ак Барса», то можно увидеть, что петербуржцы стабильно добывают очки. Плюс в последнее время чаще побеждают «Динамо» на выезде, нежели дома. А предстоящая встреча, как мы помним, пройдёт именно в Москве.