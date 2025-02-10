Худший клуб Чемпионшипа выбил «Ливерпуль» из Кубка Англии. Зашёл коэффициент 85.0

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В матче 1/16 финала Кубка Англии сезона-2024/2025 «Плимут Аргайл» обыграл «Ливерпуль». Команды играли на стадионе «Хоум Парк» в Плимуте. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сэмюэлем Барроттом (Англия). «Плимут» добился победы со счётом 1:0.

Единственный гол в матче на 53-й минуте забил нападающий «Плимута» Райан Харди, реализовав 11-метровый удар — 1:0.

Худший клуб Чемпионшипа считался явным аутсайдером встречи: ставки на победу «Плимута» принимались с коэффициентом 17.0, то есть выигрыш с 1000 рублей составил бы 17 тыс. рублей.

При этом успех «Ливерпуля» оценивался в 1.15, а ничья по итогам двух таймов — в 9.00.

Заключить пари на проход «Плимута» предлагалось за 10.0, победа хозяев всухую шла за 50.0, а точный счёт 1:0 в пользу представителя Чемпионшипа оценивался в 85.0.