Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Худший клуб Чемпионшипа выбил «Ливерпуль» из Кубка Англии. Зашёл коэффициент 85.0

Худший клуб Чемпионшипа выбил «Ливерпуль» из Кубка Англии. Зашёл коэффициент 85.0
Аудио-версия:
Комментарии

В матче 1/16 финала Кубка Англии сезона-2024/2025 «Плимут Аргайл» обыграл «Ливерпуль». Команды играли на стадионе «Хоум Парк» в Плимуте. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сэмюэлем Барроттом (Англия). «Плимут» добился победы со счётом 1:0.

Материалы по теме
«Краснодар» — ЦСКА. На что рассчитывает Марко Николич?
«Краснодар» — ЦСКА. На что рассчитывает Марко Николич?

Единственный гол в матче на 53-й минуте забил нападающий «Плимута» Райан Харди, реализовав 11-метровый удар — 1:0.

Худший клуб Чемпионшипа считался явным аутсайдером встречи: ставки на победу «Плимута» принимались с коэффициентом 17.0, то есть выигрыш с 1000 рублей составил бы 17 тыс. рублей.

При этом успех «Ливерпуля» оценивался в 1.15, а ничья по итогам двух таймов — в 9.00.

Заключить пари на проход «Плимута» предлагалось за 10.0, победа хозяев всухую шла за 50.0, а точный счёт 1:0 в пользу представителя Чемпионшипа оценивался в 85.0.

Материалы по теме
«Динамо» Москва — СКА. Не опять, а снова!
«Динамо» Москва — СКА. Не опять, а снова!
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android