«Зенит» — «Спартак»: прогноз на матч 11 февраля

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на финал Winline Зимнего Кубка РПЛ «Зенит» — «Спартак».

Ставка: «Спартак» победит за 3.40.

На зимний перерыв «Спартак» ушёл в великолепном настроении. Выиграв шесть матчей РПЛ подряд с общим счётом 19:2, он сократил отставание от «Зенита» до двух очков. Уверенно победил не только аутсайдеров, но и сильных соперников — ЦСКА (2:0), «Локомотив» (5:2) и «Краснодар» (3:0). Включился в чемпионскую гонку.

На сборах Станкович продолжает развивать успех. Обыграли «Краснодар» (3:2) и в дерби победили «Динамо» (1:0). Показали отличный футбол. И физика в порядке, и движение мяча хорошее. Ещё «Спартак» точечно усилил состав, подписав нападающего греческого АЕКа Ливая Гарсию за рекордные € 20 млн. Не факт, что дорогостоящий новичок выиграет конкуренцию у Манфреда Угальде, Тео Бонгонда или Маркиньоса. Однако удлинение скамейки запасных точно не будет лишним. Поможет Станковичу лучше использовать ротацию.

Что мы имеем? «Зенит» испытывает проблемы. У него пока многое не получается. А «Спартак» находится в отличном тонусе и прекрасном расположении духа. «Народная команда» выиграла оба предыдущих розыгрыша Зимнего Кубка РПЛ. Судя по всему, быть и третьей победе.