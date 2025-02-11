Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Зенит» — «Спартак»: прогноз на матч 11 февраля

«Зенит» — «Спартак»: прогноз на матч 11 февраля
Аудио-версия:
Комментарии

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на финал Winline Зимнего Кубка РПЛ «Зенит» — «Спартак».

Ставка: «Спартак» победит за 3.40.

Материалы по теме
Алекс Перейра — Магомед Анкалаев: и как тут выбрать победителя?!
Алекс Перейра — Магомед Анкалаев: и как тут выбрать победителя?!

На зимний перерыв «Спартак» ушёл в великолепном настроении. Выиграв шесть матчей РПЛ подряд с общим счётом 19:2, он сократил отставание от «Зенита» до двух очков. Уверенно победил не только аутсайдеров, но и сильных соперников — ЦСКА (2:0), «Локомотив» (5:2) и «Краснодар» (3:0). Включился в чемпионскую гонку.

На сборах Станкович продолжает развивать успех. Обыграли «Краснодар» (3:2) и в дерби победили «Динамо» (1:0). Показали отличный футбол. И физика в порядке, и движение мяча хорошее. Ещё «Спартак» точечно усилил состав, подписав нападающего греческого АЕКа Ливая Гарсию за рекордные € 20 млн. Не факт, что дорогостоящий новичок выиграет конкуренцию у Манфреда Угальде, Тео Бонгонда или Маркиньоса. Однако удлинение скамейки запасных точно не будет лишним. Поможет Станковичу лучше использовать ротацию.

Что мы имеем? «Зенит» испытывает проблемы. У него пока многое не получается. А «Спартак» находится в отличном тонусе и прекрасном расположении духа. «Народная команда» выиграла оба предыдущих розыгрыша Зимнего Кубка РПЛ. Судя по всему, быть и третьей победе.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android