«Зенит» — «Спартак»: букмекеры определили фаворита

На 11 февраля запланирован финал Winline Зимнего Кубка РПЛ, в котором померяются силами «Зенит» и московский «Спартак». Встреча пройдёт на стадионе «Аль-Нахайян» в Абу-Даби, ОАЭ. Стартовый свисток запланирован на 19:30 мск. Главный судья — Кирилл Левников.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение петербуржцам. Сделать ставку на победу «Зенита» предлагается с коэффициентом 2.10, что составляет приблизительно 48% вероятности.

Победа «Спартака» оценивается коэффициентом 3.40 — в районе 28%. Ничейный исход можно найти в линии за 3.60, что составляет около 24%.

В то же время аналитики считают, что матч «Зенит» — «Спартак» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.24, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.65.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.55.