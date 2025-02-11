Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Зенит» — «Спартак»: букмекеры определили фаворита

«Зенит» — «Спартак»: букмекеры определили фаворита
Аудио-версия:
Комментарии

На 11 февраля запланирован финал Winline Зимнего Кубка РПЛ, в котором померяются силами «Зенит» и московский «Спартак». Встреча пройдёт на стадионе «Аль-Нахайян» в Абу-Даби, ОАЭ. Стартовый свисток запланирован на 19:30 мск. Главный судья — Кирилл Левников.

Материалы по теме
«Зенит» — «Спартак». Красно-белые — короли зимы
«Зенит» — «Спартак». Красно-белые — короли зимы

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение петербуржцам. Сделать ставку на победу «Зенита» предлагается с коэффициентом 2.10, что составляет приблизительно 48% вероятности.

Победа «Спартака» оценивается коэффициентом 3.40 — в районе 28%. Ничейный исход можно найти в линии за 3.60, что составляет около 24%.

В то же время аналитики считают, что матч «Зенит» — «Спартак» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.24, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.65.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.55.

Материалы по теме
«Манчестер Сити» — «Реал». Ответный матч превратится в формальность
«Манчестер Сити» — «Реал». Ответный матч превратится в формальность
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android