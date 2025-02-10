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«Манчестер Сити» — «Реал» Мадрид: прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов

«Манчестер Сити» — «Реал» Мадрид: прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов
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11 февраля состоится первый стыковый матч финала Лиги чемпионов. На стадионе «Этихад» «Манчестер Сити» примет мадридский «Реал». Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

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Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Манчестер Сити» предлагается с коэффициентом 2.33, что приблизительно равно 42% вероятности.

Победа «Реала» оценивается коэффициентом 2.90 — в районе 34%. Ничейный исход можно найти в линии за 4.05, что составляет около 24%.

В то же время аналитики уверены, что матч «Манчестер Сити» — «Реал» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.70, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.47. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.40.

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