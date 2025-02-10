«Динамо» — «Ростов»: прогноз Эдуарда Мора на матч Зимнего Кубка РПЛ

Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч Winline Зимнего Кубка РПЛ «Динамо» — «Ростов».

Ставка: проход «Динамо» за 1.62.

«Это будет матч за пятое место. «Ростов» провёл две невнятные игры. Первый матч был против ЦСКА, очень скучный, с низким темпом. Против «Зенита» «Ростов» уже выглядел лучше, но надо отметить, что на первый тайм у «Зенита» вышел откровенно второй состав. Во втором тайме уже вышла основа и полностью переиграла «Ростов», хотя команда Карпина сумела в концовке забить один гол.

Надо сказать, что по игре на этом турнире «Ростов» — это самая немотивированная команда. Карпин спокойно относится к таким турнирам и не придаёт значения результату, поэтому «Ростов» и выглядит бледнее других команд.

«Динамо» в матче с «Краснодаром» проиграло, но состав был разбалансированный в обоих таймах. Но против «Спартака» уже вышла основа, и к команде присоединились легионеры. Матч получился куда более ярким и содержательным. Тот же Бителло очень старался. «Динамо» не должно было проигрывать «Спартаку», создало кучу моментов. В любом случае в грядущем матче состояние «Динамо» и мотивация будут выше, чем у «Ростова», — приводит слова Мора «РБ Спорт».