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«Динамо» — «Ростов»: прогноз Семёна Зигаева на матч за 5-е место Зимнего Кубка РПЛ

«Динамо» — «Ростов»: прогноз Семёна Зигаева на матч за 5-е место Зимнего Кубка РПЛ
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Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Winline Зимнего Кубка РПЛ «Динамо» — «Ростов».

Ставка: проход «Динамо» за 1.65.

«Ростов» на Winline Зимнем Кубке РПЛ играл в группе с армейцами и «Зенитом», правда, вышло неудачно. Сначала команда Валерия Карпина провела весь скучный и тягучий матч против столичной команды, а единственный гол на счету Тамерлана Мусаева. Перед второй игрой уже было понятно, что первого места ростовчанам не видать, а вот «Зенит» в случае победы выходил в финал. Так всё и произошло, Ильзат Ахметов забил в первом тайме, Лусиано во втором, а Максим Радченко за минуту до конца — 1:2 для «Ростова».

Winline Зимний Кубок РПЛ . За 5-е место
10 февраля 2025, понедельник. 15:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Динамо» на турнире дебютировало игрой против лидера чемпионата России «Краснодара». Матч получился непростой, были и стычки, и удаление Тормены, и всего один гол. Джон Кордоба отличился, когда южане были уже вдесятером, и принёс победу «быкам». Дальше «Динамо» ждало дерби против «Спартака». Но то ли большое число зрителей для такого матча, то ли ещё что-то, но исход был предрешён ещё в первом тайме. Маричаль отдал такую передачу Лещуку, за которые в детских школах меняют, а тут игрок уровня РПЛ. Игорь в итоге забил себе, а красно-белые победили 1:0.

Нас ждёт утешительный финал или матч за пятое-шестое места. Со спортивной точки зрения результат ничего не даст, а вот эмоционально может. Никому не хочется уезжать, проиграв все матчи на турнире, а пока и у «Динамо», и у «Ростова» побед нет. При этом москвичи, на мой взгляд, выглядели чуть целостнее, но тут вопрос тренерских задач, а мы их знать не можем. Но интуиции довериться хочется, итоговая победа «Динамо», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».

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