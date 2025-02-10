«Интер» — «Фиорентина»: ставка Александра Мостового на матч Серии А

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч итальянской Серии А «Интер» — «Фиорентина».

Ставка: победа «Интера» 2:0 за 6.40.

«Интер» и «Фиорентина» снова сыграют друг с другом в рамках Серии А. Пару дней назад они уже встречались, доигрывали матч первого круга. То противостояние завершилось неожиданным счётом, «фиалки» разгромили соперника. Но, думаю, сейчас миланцы намерены взять реванш у флорентийцев.

Счёт 3:0 на табло в их матче несколько дней назад, как по мне, не совсем правильно отражает ход встречи. Да, «Фиорентина» заслужила победу, реализовала свои шансы. Но прямо на разгром «Интер», как я думаю, не наиграл. Миланцы доминировали, имели свои моменты, но забить им не удалось. Флорентийцам же повезло открыть счёт на 59-й минуте с углового, третий мяч так и вовсе был забит после ошибки игроков «Интера». Так что менее крупный счёт был бы более справедлив у них.

«Интер», конечно, совсем не собирался терять очки в этом матче. У него ещё совсем недавно было две игры в запасе, включая эту. Так что казалось, что три очка отставания от лидирующего «Наполи» легко клуб отыграет и займёт первое место. Но сперва команда Индзаги не справилась с «Болоньей» (2:2), а сейчас и вовсе проиграла. Так что сейчас разрыв между первым и вторым местом остался прежним — три очка. Только теперь у команды из Милана нет матчей в запасе.

«Фиорентина» же добыла третью победу в Серии А кряду. Она улучшила свое положение в турнире после небольшого кризиса — пятое место с 42 баллами. Отставание от четвёртого «Ювентуса» насчитывает всего один балл. Вполне «фиалки» ещё могут побороться за попадание в Лигу чемпионов.

Но я всё равно тут отдаю предпочтение «Интеру». Как я сказал, «Фиорентине» отчасти повезло выиграть пару дней назад. Сейчас же у миланцев будет дополнительная мотивация. Плюс игра пройдёт у них дома», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».