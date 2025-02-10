«Интер» — «Фиорентина»: прогноз Егора Титова на игру Серии А

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Интер» – «Фиорентина» в 24-м туре Серии А сезона-2024/2025.

Ставка: обе забьют за 1.85.

«В четверг команды встречались – доигрывали матч, который был прерван ранее из-за несчастья с игроком, который потерял сознание. Результат, думаю, всех удивил, если не шокировал. 3:0 – «Фиорентина» победила. Стоит похвалить «фиалок» даже не за атаку – им повезло реализовать почти все свои полумоменты, – а за оборону, у «Интера» почти ничего не было впереди, пустота. Владения много, угловых подали почти 10 и ничего не создали. То ли сил после дерби не осталось, то ли есть какие-то внутренние причины.

И после поражения «Интера» «Наполи» стал единоличным лидером. Команда Конте сбавлять не собирается, у неё ещё и еврокубков нет. Так что здесь миланцам никак нельзя терять очки. Думаю, Индзаги сможет оживить команду. Но у «Фиорентины» три победы подряд, она снова почувствовала уверенность. И, на мой взгляд, без гола она здесь не уйдёт. Хозяева где-то увлекутся и дадут шанс.

Поэтому поставлю на «обе забьют». Мне кажется, что «Интер» выиграет 2:1, но не будем так рисковать», — приводит слова Титова «РБ Спорт».