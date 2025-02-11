Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Манчестер Сити» — «Реал» Мадрид: прогноз «Чемпионата»

«Манчестер Сити» — «Реал» Мадрид: прогноз «Чемпионата»
Аудио-версия:
Комментарии

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на игру Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Реал».

Ставка: «Реал» победит за 2.90.

Материалы по теме
«Манчестер Сити» — «Реал». Ответный матч превратится в формальность
«Манчестер Сити» — «Реал». Ответный матч превратится в формальность

Даже будучи лучшей версией себя, «Манчестер Сити» не смог пройти «Реал» в двух из трёх предыдущих розыгрышей Лиги чемпионов. За Хосепа Гвардиолу становится страшно. Разгромно уступив в последнем туре «Арсеналу» (1:5), «горожане» опустились на пятую строчку в турнирной таблице. Затем в Кубке Англии кое-как победили середняка третьего по силе дивизиона страны — «Лейтон Ориент» (2:1).

У мадридского «Реала» тоже хватает проблем. И травмы докучают, и реализация подводит, и свой футбол порой показать не получается. Однако «сливочные» более стойко переносят трудности. Ничья с «Атлетико» (1:1) позволила остаться на первом месте в турнирной таблице Примеры. Отрыв от «матрасников» составляет одно очко.

Впрочем, мадридцы не выглядят уставшими. Наоборот, собраны и заряжены. Ставка на их лобовую победу принимается с коэффициентом 2.90. «Горожане» часто отдают инициативу, пропускают простые мячи и после этого опускают руки. С такой психологией против «Реала» в Лиге чемпионов будет тяжко.

Материалы по теме
«Зенит» — «Спартак». Красно-белые — короли зимы
«Зенит» — «Спартак». Красно-белые — короли зимы
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android