«Манчестер Сити» — «Реал» Мадрид: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на игру Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Реал».

Ставка: «Реал» победит за 2.90.

Даже будучи лучшей версией себя, «Манчестер Сити» не смог пройти «Реал» в двух из трёх предыдущих розыгрышей Лиги чемпионов. За Хосепа Гвардиолу становится страшно. Разгромно уступив в последнем туре «Арсеналу» (1:5), «горожане» опустились на пятую строчку в турнирной таблице. Затем в Кубке Англии кое-как победили середняка третьего по силе дивизиона страны — «Лейтон Ориент» (2:1).

У мадридского «Реала» тоже хватает проблем. И травмы докучают, и реализация подводит, и свой футбол порой показать не получается. Однако «сливочные» более стойко переносят трудности. Ничья с «Атлетико» (1:1) позволила остаться на первом месте в турнирной таблице Примеры. Отрыв от «матрасников» составляет одно очко.

Впрочем, мадридцы не выглядят уставшими. Наоборот, собраны и заряжены. Ставка на их лобовую победу принимается с коэффициентом 2.90. «Горожане» часто отдают инициативу, пропускают простые мячи и после этого опускают руки. С такой психологией против «Реала» в Лиге чемпионов будет тяжко.