«Краснодар» — ЦСКА: прогноз Семёна Зигаева на игру за третье место Зимнего Кубка РПЛ

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Winline Зимнего Кубка РПЛ «Краснодар» — ЦСКА.

Ставка: ТМ 3 за 1.64.

«Армейцы на Winline Зимнем Кубке РПЛ стартовали с непростой победы. Матч с «Ростовом» получился с малым количеством моментов с обеих сторон, но Тамерлан Мусаев на 75-й минуте принёс победу москвичам. Второй матч красно-синие проводили с «Зенитом» и за пару минут до конца были в финале. Счёт открыли петербуржцы, но во втором тайме армейцы забили дважды и должны были выходить в решающую встречу. Однако гол Соболева свёл матч вничью. Всё решалось в серии пенальти, которую забрала команда Семака, а позже, обыграв «Ростов», именно «Зенит» вышел в финал.

«Краснодар» и «Спартак» открывали турнир, матч вышел отличным. Бонгонда вывел москвичей вперёд, но затем южане забили дважды усилиями Батчи и Кривцова и за 30 минут до конца лидировали в счёте. Однако сначала Зобнин, а в компенсированное время Зорин принесли красно-белым победу. Во 2-м туре «Краснодар» играл против «Динамо», встреча получилась неоднозначной — стычки, конфликты и удаление Витора Тормены за грубый фол. Но всё это не помешало «быкам», даже играя в меньшинстве, одержать победу благодаря голу Джона Кордобы.

В итоге «Краснодар» в своей группе занял второе место и оспорит итоговую третью позицию в турнире с армейцами. В последние годы это противостояние приковывает внимание, но есть интересный момент. Из восьми последних встреч лишь раз был «верх» в основное время, да и сейчас нет предпосылок, чтобы эта тенденция прервалась», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».