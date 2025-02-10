«Манчестер Сити» — «Реал»: прогноз Эдуарда Мора на стыковой матч Лиги чемпионов

Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Реал».

Ставка: обе забьют и ТБ 2.5 за 1.75.

«Необычно рано, уже на стадии стыковых матчей Лиги чемпионов, между собой сыграют победители последних лет — «Манчестер Сити» и «Реал». Но они здесь сами виноваты. «Реал» идёт на первом месте в чемпионате Испании, но при этом отрыв от конкурентов сократился. К тому же команда в последних двух встречах чемпионата набрала всего одно очко. У «Реала» по-прежнему всё хорошо в атаке, но нападающие должны отрабатывать в обороне больше, чем обычно, потому что у мадридцев очень большие проблемы в защите. Кадровые сложности сказываются на результате.

Ну а «Сити» после крупного поражения от «Арсенала» со счётом 1:5, мне кажется, будет делать акцент на Лигу чемпионов. И самое главное, что «Сити» сыграл в Кубке Англии полностью вторым составом, поскольку команда целенаправленно готовится к Лиге чемпионов. А «Реал» провёл в субботу вечером тяжелейшую игру с мадридским «Атлетико», и сил на «Сити» банально может не хватить, тем более — на выезде. Сберечь их в Мадриде просто не было никакой возможности.

Поэтому я думаю, что у «Сити» будет преимущество в домашнем матче. Клуб должен им воспользоваться, если учесть, что у «Реала» большие проблемы в обороне. Я думаю, что встреча будет очень голевой, тем более что «Реал» в атаке очень хорош и свой гол забьёт», — приводит слова Мора «РБ Спорт».