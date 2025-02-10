Сайт «Фонбет» стал лидером среди российских букмекеров по трафику в январе 2025 года
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По данным сервиса Similarweb, сайт букмекерской компании «Фонбет» стал лидером среди российских букмекерских компаний в январе 2025 года с показателем 36,47 млн. Совокупный трафик сайтов российских букмекеров в январе составил 84,56 млн. Это на 4.2% больше, чем в декабре 2024 года (81,11 млн).
В пятёрке самых популярных сайтов также ресурсы компаний Winline (18,72 млн), Betboom (7,3 млн), PARI (6,83 млн) и «Бетсити» (5,3 млн).
По итогам января шесть сайтов букмекерских компаний показали прибавку в трафике. Наибольший рост у сайтов Winline (+39,10%) и БК «Зенит» (+35,30%). Больше других потеряли в трафике «Олимпбет» (-67,95%) и «Марафон» (-17,82%).
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