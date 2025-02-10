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«Брест» — «ПСЖ»: когда матч Лиги чемпионов, кто фаворит, ставки и прогнозы

«Брест» — «ПСЖ»: когда матч Лиги чемпионов, кто фаворит, ставки и прогнозы
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Во вторник, 11 февраля состоится первый стыковый матч финала Лиги чемпионов. На стадионе «Стад дю Рудуру» в городе Генгам, Франция, встретятся «Брест» и «ПСЖ». Стартовый свисток запланирован на 20:45 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Бреста» предлагается с коэффициентом 7.00, в то время как победа победа «ПСЖ» оценивается коэффициентом 1.41. Ничейный исход можно найти в линии в районе 4.00.

Лига чемпионов . 1/16 финала. 1-й матч
11 февраля 2025, вторник. 20:45 МСК
Брест
Брест, Франция
Не начался
ПСЖ
Париж, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В то же время аналитики уверены, что матч «Брест» — «ПСЖ» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.65, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.49. Заключить пари на то, что обе команды забьют, можно за 1.68.

«ПСЖ» на данной стадии, конечно, повезло. Соперник не самый сложный, ещё и знакомый. Например, 1 февраля в гостях парижане непринуждённо разгромили «Брест» (5:2) в чемпионате Франции. А в первом круге дома уверенно победили со счётом 3:1. Смена названия турнира расклад сил не изменяет.

Прошлый сезон в исполнении «Бреста» был лучше. Вроде бы всё по-старому: и тренер тот же, и состав практически не изменился. А вот результаты сильно отличаются. За 21 тур подопечные Эрика Руа успели потерпеть больше поражений, чем за весь прошлый розыгрыш Лиги 1. Расположились на седьмом месте в турнирной таблице. Отставание от занимающего четвёртую строчку «Монако» составляет шесть очков.

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