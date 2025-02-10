«Краснодар» — ЦСКА: во сколько начало матча за 3-е место Зимнего Кубка РПЛ, кто фаворит

10 февраля состоится матч за третье место на Зимнем Кубке РПЛ. Встретятся «Краснодар» и московский ЦСКА. Встреча пройдёт на стадионе «Аль-Нахайян» в Абу-Даби (ОАЭ). Стартовый свисток запланирован на 19:00 мск. Главный судья — Артём Чистяков.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение «быкам». Сделать ставку на победу «Краснодара» предлагается с коэффициентом 2.14, что равно 46% вероятности. Победа ЦСКА оценивается коэффициентом 3.10 — в районе 32%. Ничейный исход можно найти в линии за 3.90, что составляет около 24%.

В то же время аналитики считают, что матч «Краснодар» — ЦСКА получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.20, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.67. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.56.

«Краснодар» хорошо подготовлен к возобновлению сезона. На групповом этапе Winline Зимнего Кубка РПЛ подопечные Мурада Мусаева сначала уступили «Спартаку» (2:3). Досадно пропустили при равной игре решающий мяч в компенсированное время. Затем победили московское «Динамо» (1:0). В обеих встречах лидеры «быков» оставили после себя приятное впечатление. Моментов насоздавали больше, чем на три гола.

А вот ЦСКА приятного глазу показал мало. Круто на технике разобрался Тамерлан Мусаев в случае с забитым мячом «Ростову» (1:0), также впечатлил гол Матвея Кисляка «Зениту». Больше в игре красно-синих ничего красивого не припоминается. Много потерь мяча на своей половине поля, низкая динамика движения и частые провалы в обороне — всё, чем богаты.