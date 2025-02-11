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«Брест» — «ПСЖ»: коэффициенты и прогнозы на матч Лиги чемпионов

«Брест» — «ПСЖ»: коэффициенты и прогнозы на матч Лиги чемпионов
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Во вторник, 11 февраля состоится первый матч 1/16 финала Лиги чемпионов. На стадионе «Стад дю Рудуру» в городе Генгам, Франция, встретятся «Брест» и «ПСЖ». Стартовый свисток запланирован на 20:45 мск.

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Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Бреста» предлагается с коэффициентом 8.00, что составляет примерно 12% вероятности.

При этом победа победа «ПСЖ» оценивается коэффициентом 1.41 (71%). Ничейный исход можно найти в линии в районе 5.50 (17%).

В то же время аналитики уверены, что матч «Брест» — «ПСЖ» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.65, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.49. Заключить пари на то, что обе команды забьют, можно за 1.68.

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