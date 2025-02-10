«Ювентус» — ПСВ: прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов

Во вторник, 11 февраля, на стадионе «Альянц» в Турине состоится первый стыковой матч Лиги чемпионов «Ювентус» — «ПСВ Эйндховен». Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение итальянскому клубу. Сделать ставку на победу «Ювентуса» предлагается с коэффициентом 1.92, что приблизительно равно 52% вероятности.

Победа ПСВ оценивается коэффициентом 4.30 (22% вероятности). На ничейный исход можно поставить за 3.70 (26%).

В то же время аналитики прогнозируют, что первый матч «Ювентус» — ПСВ не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.84, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.03. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.85.