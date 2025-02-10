Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Спортинг» — «Боруссия»: букмекеры назвали фаворита матча Лиги чемпионов

«Спортинг» — «Боруссия»: букмекеры назвали фаворита матча Лиги чемпионов
Аудио-версия:
Комментарии

Во вторник, 11 февраля, на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне состоится первый стыковой матч Лиги чемпионов «Спортинг» — «Боруссия» Дортмунд. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Букмекеры небольшое предпочтение отдают португальскому клубу. Сделать ставку на победу «Спортинга» предлагается с коэффициентом 2.30, что приблизительно равно 43% вероятности.

Победа дортмундской «Боруссии» оценивается в 3.15 — 31% вероятности. На ничейный исход можно поставить за 3.70 (26%).

В то же время аналитики прогнозируют результативный футбол в первом матче пары «Спортинг» — «Боруссия» Дортмунд. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.17, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.74.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.58. Наиболее вероятным представляется счёт 1:1 (6.20).

Материалы по теме
«Манчестер Сити» — «Реал». Ответный матч превратится в формальность
«Манчестер Сити» — «Реал». Ответный матч превратится в формальность
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android