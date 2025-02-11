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«Спортинг» — «Боруссия»: прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов

Во вторник, 11 февраля, на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне состоится первый стыковой матч Лиги чемпионов «Спортинг» — «Боруссия» Дортмунд. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Букмекеры небольшое предпочтение отдают португальскому клубу. Сделать ставку на победу «Спортинга» предлагается с коэффициентом 2.30, что приблизительно равно 43% вероятности.

Победа дортмундской «Боруссии» оценивается в 3.15 — 31% вероятности. На ничейный исход можно поставить за 3.70 (26%).

В то же время аналитики прогнозируют результативный футбол в первом матче пары «Спортинг» — «Боруссия» Дортмунд. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.17, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.74.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.58. Наиболее вероятным представляется счёт 1:1 (6.20).