«Брест» — «ПСЖ»: прогноз на матч Лиги чемпионов

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов подготовил прогноз на игру «Брест» — «ПСЖ».

Ставка: «ПСЖ» победит с форой (-1.5) за 2.04.

«ПСЖ» на данной стадии, конечно, повезло. Соперник не самый сложный, ещё и знакомый. Например, 1 февраля в гостях парижане непринуждённо разгромили «Брест» (5:2) в чемпионате Франции. А в первом круге дома уверенно победили со счётом 3:1. Смена названия турнира расклад сил не изменяет. Дубль три.

«Бресту» же повезло с сеткой в Лиге чемпионов. Практически все очки «пираты» набрали во встречах с клубами, не вышедшими в плей-офф. Уступили «Барселоне» (0:3), «Шахтёру» (0:2) и мадридскому «Реалу» (0:3). Не похоже, что смогут обыграть «ПСЖ» хотя бы в одном из двух матчей 1/16 финала турнира.

Берём П2 с форой (-1.5). Парижане доминируют в чемпионате Франции. Вынуждают соперников играть по собственным правилам, делая акцент на контроле мяча. В Лиге чемпионов градус давления выше, но это ничего не меняет. «Бресту» нечего противопоставить подопечным Луиса Энрике.