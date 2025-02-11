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«Ювентус» — ПСВ: прогноз на матч Лиги чемпионов

«Ювентус» — ПСВ: прогноз на матч Лиги чемпионов
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Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов сделал прогноз на матч «Ювентус» — ПСВ.

Ставка: обе забьют + тотал больше 2.5 гола за 2.40.

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Совсем не факт, что у Тьяго Мотты снова получится обыграть ПСВ, как это было на общем этапе. «Старая синьора» спорит за место в топ-4 Серии А и продолжает борьбу за трофей в Кубке Италии. Только в последнее время результаты стали хуже. Из пяти прошлых матчей в разных турнирах она выиграла лишь два — со скромными «Эмполи» (4:1) и «Комо» (2:1).

Особенно на фоне того, как выглядит ПСВ. Клуб из Эйндховена нанёс «Ливерпулю» (3:2) первое и единственное поражение на общем этапе Лиги чемпионов. Пусть ливерпульцы и играли смешанным составом. Второй момент заключается в результативности. ПСВ забил 15 мячей за шесть последних игр в разных турнирах. Это мощно даже с поправкой на уровень сопротивления.

Кроме того, голландский коллектив наверняка захочет отомстить «Ювентусу» за поражение в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов, а потому настроен будет решительно. На таком фоне голы в обе стороны смотрятся заманчиво на роль ставки. А если добавить тотал больше 2.5 мяча, то можно сдобрить и без того приличные коэффициенты. Очень редко в каком матче с участием ПСВ такая ставка не играет.

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