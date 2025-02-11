«Спортинг» — «Боруссия» Дортмунд: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов сделал прогноз на матч «Спортинг» — «Боруссия» Дортмунд.

Ставка: тотал больше 2.5 гола за 1.74.

Лиссабонский «Спортинг» выиграл Кубок португальской лиги, а в чемпионате Португалии занимает первое место, оторвавшись от ближайшего преследователя на четыре очка. Отдельно стоит отметить реализацию коллектива, ведь он исправно забивает. А один из лидеров — Виктор Дьёкереш. Форвард приносит очень много пользы. Например, с отрывом возглавляет гонку бомбардиров португальской Примейры.

Кроме того, очень хорошо, что «Спортинг» будет играть на своём поле. Во время общего этапа Лиги чемпионов у «Боруссии» возникли проблемы в гостях у мадридского «Реала» (2:5) и итальянской «Болоньи» (1:2). Португальский же клуб не проигрывает семь матчей дома подряд. В том, что дортмундская «Боруссия» забьёт, нет почти никаких сомнений. Но выиграет ли?

«Боруссия» захромала в последнее время. Выиграла только в двух из восьми прошлых матчей в разных турнирах. Но тогда соперники были достаточно простые — «Хайденхайм» (2:1) и украинский «Шахтёр» (3:1). В остальных же случаях команда много пропустила. Назначение Нико Ковача на пост главного тренера ситуацию не исправило. Ждём голы.