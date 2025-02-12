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Букмекеры оценили шансы «Ливерпуля» в мерсисайдском дерби с «Эвертоном»

12 февраля состоится перенесённый матч 15-го тура чемпионата Англии, в котором «Эвертон» примет «Ливерпуль». Мерсисайдское дерби пройдёт на стадионе «Гудисон Парк». Стартовый свисток запланирован на 22:30 мск. Главный судья — Майкл Оливер.

Букмекеры считают фаворитами гостей. Сделать ставку на победу «Ливерпуля» предлагается с коэффициентом 1.45, что равно около 67% вероятности.

Победа «Эвертона» оценивается коэффициентом 7.50 — в районе 13%. Ничейный исход можно найти в линии за 4.90, что составляет около 20%.

В то же время аналитики считают, что матч «Эвертон» — «Ливерпуль» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.25, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.69. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.85.