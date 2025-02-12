Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Эвертон» — «Ливерпуль»: прогноз «Чемпионата»

«Эвертон» — «Ливерпуль»: прогноз «Чемпионата»
Аудио-версия:
Комментарии

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов сделал прогноз на матч «Эвертон» — «Ливерпуль».

Ставка: «Ливерпуль» победит с форой (-1.5) за 2.20.

Кое-что общее между соседями всё же есть. «Ливерпуль» на днях тоже вылетел из Кубка Англии. Сенсационно уступил на выезде замыкающему турнирную таблицу Чемпионшипа «Плимуту» (0:1). Однако, в отличие от «Эвертона», «красные» сыграли далёким от основного составом. Арне Слот прибег к основательной ротации. Выпустил много молодёжи. Даже слишком. А подопечные Дэвида Мойеса дома уступили «Борнмуту» со счётом 0:2.

С другой стороны, у «Ливерпуля» и так очень сложный календарь. Впереди финал Кубка лиги Англии, 1/8 финала Лиги чемпионов и насыщенный график в АПЛ. Хорошо, что нидерландский специалист дал отдохнуть лидерам, в частности проводящему шикарный сезон Мохамеду Салаху.

Возьмём П2 с форой (-1.5). Четыре из шести последних мерсисайдских дерби закончились именно так. В этот раз не предвидится ничего сенсационного. Классическая встреча лидера и явного андердога. Показывающего красивый результативный футбол первым номером «Ливерпуля» и оседающего в таких матчах в своей штрафной с надеждой избежать разгрома «Эвертона», если угодно.

Материалы по теме
Без России, но с кучей звёзд. Чего ждать от Турнира четырёх наций
Без России, но с кучей звёзд. Чего ждать от Турнира четырёх наций
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android