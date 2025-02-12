«Эвертон» — «Ливерпуль»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов сделал прогноз на матч «Эвертон» — «Ливерпуль».

Ставка: «Ливерпуль» победит с форой (-1.5) за 2.20.

Кое-что общее между соседями всё же есть. «Ливерпуль» на днях тоже вылетел из Кубка Англии. Сенсационно уступил на выезде замыкающему турнирную таблицу Чемпионшипа «Плимуту» (0:1). Однако, в отличие от «Эвертона», «красные» сыграли далёким от основного составом. Арне Слот прибег к основательной ротации. Выпустил много молодёжи. Даже слишком. А подопечные Дэвида Мойеса дома уступили «Борнмуту» со счётом 0:2.

С другой стороны, у «Ливерпуля» и так очень сложный календарь. Впереди финал Кубка лиги Англии, 1/8 финала Лиги чемпионов и насыщенный график в АПЛ. Хорошо, что нидерландский специалист дал отдохнуть лидерам, в частности проводящему шикарный сезон Мохамеду Салаху.

Возьмём П2 с форой (-1.5). Четыре из шести последних мерсисайдских дерби закончились именно так. В этот раз не предвидится ничего сенсационного. Классическая встреча лидера и явного андердога. Показывающего красивый результативный футбол первым номером «Ливерпуля» и оседающего в таких матчах в своей штрафной с надеждой избежать разгрома «Эвертона», если угодно.