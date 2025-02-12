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«Селтик» — «Бавария»: прогноз на матч в Глазго

«Селтик» — «Бавария»: прогноз на матч в Глазго
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Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов подготовил прогноз на встречу «Селтик» — «Бавария».

Ставка: «Бавария» победит + обе забьют за 2.50.

На своём поле «Селтик» сумеет навязать борьбу именитому сопернику. Другое дело, что «Бавария» в хорошей форме и идёт на серии из четырёх побед с общим счётом 12:5. Про недостатки обороны мы уже проговорили, это понятно. Но пока что Венсану Компани удаётся компенсировать их качественной работой в атаке.

Возглавляет бригаду нападающих, конечно же, Гарри Кейн. В Бундеслиге он с отрывом лидирует в гонке бомбардиров, забив 21 мяч в 19 матчах. А за семь встреч в Лиге чемпионов англичанин оформил шесть голов и одну голевую передачу. Неслабо! СМИ активно сватают его обратно в АПЛ — то в «Арсенал», то в «Манчестер Юнайтед». Но его, очевидно, и здесь неплохо кормят.

Кроме того, в споре «Селтика» и «Баварии» никто не отменял принципиальную разницу в классе. Уровень исполнительского мастерства позволяет мюнхенцам даже заложиться на пропущенный от шотландцев мяч. Сделать ставку на голы в обе стороны через победу гостей сам Кейн велел. Иными словами, гости сыграют так, будто не боятся пропустить. А потому счёт 3:1 в их пользу вполне возможен.

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