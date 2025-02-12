«Фейеноорд» — «Милан»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на встречу «Фейеноорд» — «Милан».

Ставка: обе забьют + тотал больше 2.5 гола за 1.96.

«Милан» неплохо усилился в трансферное окно. Кстати, ослабил как раз «Фейеноорд», приобретя Сантьяго Хименеса. Однако глобально игра «россонери» не изменилась. Стало больше вариативности в атаке, но и только. В центре поля и защите проблемы как были, так и остались. Соперники получают много пространства и возможностей для создания опасных моментов.

Напрашивается ставка на ОЗ + ТБ 2.5 мяча. Делать выбор в чью-либо пользу — испытывать удачу. У «Милана» больше ресурсов, однако роттердамцы превосходящих по силе на бумаге соперников в реальности совершенно не боятся. Тем более дома.

Всё в лучших традициях Лиги чемпионов: фаворит не проглядывается, ожидается голевой пир. Ждём с нетерпением.