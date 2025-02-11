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«Зенит» — «Спартак»: прогноз Константина Генича на финал Зимнего Кубка РПЛ

«Зенит» — «Спартак»: прогноз Константина Генича на финал Зимнего Кубка РПЛ
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Комментарии

Комментатор Константин Генич дал прогноз на финал Winline Зимнего Кубка РПЛ «Зенит» — «Спартак».

Ставка: 2-3 гола в матче за 2.10.

«Классная афиша для финала этого турнира. «Спартак» показал такой рваный футбол в двух матчах. В игре с «Краснодаром» были яркие 20 минут с хорошим движением, с хорошей динамикой и розыгрышем. Потом игра у «Спартака» немного надломилась, но матч он выиграл. Потом был контрольный матч с «Астаной», а затем в игре, где почти не было моментов, удалось победить «Динамо».

Winline Зимний Кубок РПЛ . Финал
11 февраля 2025, вторник. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

У «Зенита» в день финала сразу два матча. Первый пройдет против «Пюника», и там наверняка сыграет резерв, а уже основа выйдет на игру со «Спартаком». Вполне вероятно, что основа у «Зенита» сыграет даже больше тайма, может быть, минут 60-70.

Игра на самом деле важная для обеих команд. Все же есть интрига, есть мотивация, болельщики. Для того же «Спартака», который провел несколько удачных матчей, есть настрой показать, что, мол, даже на сборах они готовы играть против «Зенита».

Я не знаю, кто выиграет этот матч, поэтому возьму свою любимую ставку — тотал 2-3 гола. Обе команды неплохо играют в защите. Мне не кажется, что будет много голов, но и без забитых мячей увидеть финал как-то не хочется», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

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