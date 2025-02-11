«Зенит» — «Спартак»: прогноз Егора Титова на финал Зимнего Кубка РПЛ

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Зенит» — «Спартак» в финале Winline Зимнего Кубка РПЛ.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.60.

«Финал. Но все понимают, что значение его не так велико. Выигрывать всегда хочется. Но мы помним многочисленные победы «Спартака» на предсезонке, а потом в чемпионате это ни к чему хорошему не приводило. Причём и игру на сборах показывали классную, а вскоре тренеров увольняли. Спартаковцы выиграли у «Краснодара» и «Динамо», но и там, и там сопутствовало везение. Не ожидал, что игра с динамовцами получится такой плотной. Организованно команды действовали. И только ляп Лещука и защитника привели к такому исходу.

Winline Зимний Кубок РПЛ . Финал Winline Зимний Кубок РПЛ . Финал 11 февраля 2025, вторник. 19:30 МСК Спартак М Москва Не начался Зенит Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

Судя по тому, что я увидел в исполнении «Зенита», финальная игра закрытой не будет. Совсем не впечатляют действия петербуржцев у своих ворот, много ошибок, сквозит какая-то неуверенность. «Спартак» должен создавать моменты. Но впереди класса у петербуржцев достаточно, чтобы реализовать своё. И Соболев в хорошей форме, против «Спартака» будет гореть желанием забить, как Дзюба в своё время. Есть новичок, которому надо оправдывать авансы. Гонду забил «Ростову». А у «Спартака» в обороне все последние годы спокойствия и надёжности нет.

Поэтому рискну поставить на «тотал больше 3.5». Вполне могут снова сыграть 2:2 и пробить пенальти», — приводит слова Титова «РБ Спорт».