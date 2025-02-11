«Брест» – «ПСЖ»: прогноз Романа Павлюченко на матч Лиги чемпионов во Франции

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Брест» — «ПСЖ».

Ставка: победа «ПСЖ» с форой (-1.5) за 1.98.

«Брест» и «ПСЖ» сыграют друг с другом 11 февраля. И встреча их состоится не во французском турнире, а в Лиге чемпионов. Само собой, одну из команд так далеко в турнире мало кто ожидал увидеть.

Да, «Брест» многих удивил в этой ЛЧ. Команда сумела финишировать в топ-24. Причем какое-то время она даже претендовала и на топ-8, могла напрямую в 1/8 финала пройти. Но помешали неудачи в заключительных турах — 0:2 от «Шахтера» и 0:3 от «Реала». Хотя до этого нескольким сильным соперникам сумели не проиграть «пираты» — 1:0 с ПСВ, 1:1 с «Байером».

В Лиге 1 дела у «Бреста» тоже идут достаточно неплохо. Клуб сейчас борется за попадание в еврокубки, идет на седьмом месте. В последних турах выступал он успешно — четыре виктории и всего одно поражение. Причем неудача у «пиратов» была как раз с «ПСЖ» недавно — 2:5. Сами же парижане уверенно лидируют в чемпионате, уже, в принципе, никакой интриги в турнире нет — отрыв команды Энрике от ближайшего преследователя насчитывает 13 очков.

Тем интереснее, что в групповом раунде ЛЧ «ПСЖ», по сути, провалился. Его в 1/16 финала тоже не все ожидали увидеть. Только в отличие от «Бреста», казалось, что клуб точно напрямую в 1/8 выйдет. Но много неудач терпел коллектив, проиграл «Баварии» (0:1), «Атлетико» (1:2), «Арсеналу» (0:2). Спасли его от вылета из ЛЧ последние победы, в том числе, уверенные 4:2 с «Манчестер Сити».

Да, в ЛЧ не лучшим образом выступала пока команда Энрике. Но в 1/16 финала я не думаю, что у нее возникнут проблемы. «Брест» очень давно не обыгрывал противника. А учитывая, что это Лига чемпионов, у парижан будет дополнительная мотивация.

Ставлю на победу «ПСЖ» с форой (-1.5) мяча с котировкой 1.98», — приводит слова Павлюченко «ВсёПроСпорт».