«Брест» — «ПСЖ»: прогноз Константина Генича на матч Лиги чемпионов

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Брест» – «ПСЖ» в первом стыковом матче Лиги чемпионов сезона-2024/2025.

Ставка: «ПСЖ» выиграет всухую за 2.48.

«Пришла пора плей-офф Лиги чемпионов – первый стыковой матч. И открывает эту стадию игра двух французских команд: «Брест» против «Пари Сен-Жермен». «Брест» — одно из главных открытий группового этапа. Он очень неплохо провёл дебют, может быть, чуть смазал концовку, но тем не менее выход в плей-офф для скромной команды, которая впервые играет в Лиге чемпионов, это уже грандиозное достижение.

Совсем недавно команды играли в Лиге 1, встречались как раз в Бресте. И тогда «ПСЖ» выиграл со счётом 5:2. В феноменальной форме находится Усман Дембеле: он забил трижды, ещё дважды забил в концовке матча Гонсалу Рамуш. И Париж одержал очень уверенную победу.

Сейчас матч на нейтральном поле в Генгаме, которое является домашним для «Бреста» в Лиге чемпионов. Париж всё равно остаётся, безусловно, фаворитом. И если учитывать, что команда Луиса Энрике очень много пропускает в последнее время, я думаю, «ПСЖ» важно сыграть «на ноль», сыграть аккуратно в обороне. Думаю, что этот матч вряд ли будет сильно напоминать игру чемпионата, где была перестрелка голевая. Думаю, что здесь скорее будет более такое классическое и уверенное доминирование «Пари Сен-Жермен».

Всё-таки не забываем, что это плей-офф и здесь голы имеет другую цену. Мой прогноз – «ПСЖ» выиграет всухую» за 2.48. Либо рассмотрел бы ещё вариант победы «ПСЖ» с форой (-1.5) за 1.98. Сейчас Париж играет действительно очень здорово», — приводит слова Генича «РБ Спорт».