«Спортинг» — «Боруссия» Д: прогноз Семёна Зигаева на матч Лиги чемпионов в Португалии

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Спортинг» — «Боруссия» Д.

Ставка: победа «Спортинга» с форой (0) за 1.66.

«Лиссабонский «Спортинг» — действующий чемпион Португалии, в этом сезоне столичная команда лидирует в турнире. Правда, по ходу сезона команда лишилась своего главного тренера Рубена Аморима, который в середине ноября уехал поднимать «Манчестер Юнайтед». Из-за этого «Спортинг» попал в пике, растерял многовато, и вновь последовала тренерская перестановка. С приходом Руя Боржеша лиссабонцы наладили игру и вновь вернули лидерство, а вместе с ним и вышли в плей-офф, финишировав на 23-й позиции.

Дортмундская «Боруссия» в прошлом сезоне выглядела ужасно в чемпионате, но смогла дойти до финала в Лиге чемпионов. Такой результат не спас Эдина Терзича, и вместо него главным тренером назначили Нури Шахина. У него тоже не получилось, пару недель назад его сменил Нико Ковач. Сейчас в чемпионате «Боруссия» лишь 11-я и в прошедшем туре проиграла дома «Штутгарту». В Лиге чемпионов при этом дортмундцы групповой этап прошли неплохо, и если бы не поражение в Болонье в 7-м туре, то финишировали бы в первой восьмёрке.

Теперь же «Боруссии» предстоит играть в стыковых матчах, их ждёт встреча в Лиссабоне. Обе команды пережили тренерские перестановки в этом сезоне. «Спортинг» это пошатнуло, но сейчас они выправили ситуацию. В Дортмунде же сделали выбор в пользу Ковача, которого ненавидели в Вольфсбурге, о его уходе мечтали. Первый матч пройдёт в Лиссабоне, для прохода дальше португальцам дома проигрывать точно нельзя», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».