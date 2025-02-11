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«Манчестер Сити» — «Реал»: прогноз Константина Генича на встречу Лиги чемпионов

«Манчестер Сити» — «Реал»: прогноз Константина Генича на встречу Лиги чемпионов
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Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Реал».

Ставка: ТБ 2.5 и обе забьют за 1.75.

«Эта пара вполне могла бы встретиться в финале Лиги чемпионов. Понятно, что «Манчестер Сити» в этом сезоне играет очень неровно. Многие критикуют Пепе Гвардиолу. В свою очередь, «Реал» остался фактически без защитников, и Карло Анчелотти явно что-то надо придумывать относительно защиты — играть там некому.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 1-й матч
11 февраля 2025, вторник. 23:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Команды отлично знают друг друга, но продолжат изучать. У «Реала» просто сумасшедшая атака. Мбаппе просто разрывает и забивает в каждом матче. Родриго хорошо смотрится на своей позиции. Эта игра должна быть про голы, так как «Сити» очень слабо действует в защите. «Манчестер Сити» готов привезти себе гол в любой ситуации.

У «Реала» был энергозатратный матч с «Ателетико», но во втором тайме они очень неплохо придавили соперника. Эта игра — явно про голы. Напрашивается «обе забьют», но оценивается очень дёшево, что и ожидаемо. Остановимся на варианте «обе забьют» и «ТБ 2.5». Гости при таких потерях должны пропускать, а «Сити» при такой защите тоже пропустит. Причём на этом команды вряд ли остановятся, а вот кто выиграет — сказать сложно», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

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