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«Манчестер Сити» — «Реал» Мадрид: ставка Игоря Семшова на стыковой матч Лиги чемпионов

«Манчестер Сити» — «Реал» Мадрид: ставка Игоря Семшова на стыковой матч Лиги чемпионов
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Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Реал» Мадрид.

Ставка: обе забьют за 1.50.

«Мадридский «Реал» подошел к первому стыковому матчу, с одной стороны, в наилучшем настроении, а с другой — более уставшим. Испанцы начиная с 25 января, а это всего лишь 17 (!) дней, проведут свой уже шестой матч, в то время, как их соперники — пятый.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 1-й матч
11 февраля 2025, вторник. 23:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Столь плотный график мадридцев не помешал им в этих пяти играх трижды выиграть (два раз с «сухим» счетом 3:0), и по разу сыграть вничью и проиграть. А вот у англичан статистика пяти последних встреч такова: три победы и два поражения. При этом, в двух проигранных встречах игроки «Манчестер Сити» пропустили девять (!) мячей — пять от «Арсенала» и четыре от ПСЖ, что говорит о серьезных проблемах в обороне.

А учитывая тот факт, что очные встречи между «Манчестер Сити» и «Реалом» обычно проходят результативно, можно сделать вывод, что и в предстоящем матче нас ждет град голов. За последние три года команды встречались шесть раз и ни разу не побеждали гости — три раза была ничья и трижды побеждали хозяева. «Реал» выиграл лишь дважды из десяти последних очных матчей. Напрашивается ставка «обе забьют». Ее и возьмём», — приводит слова Семшова «ВсёПроСпорт».

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