«Манчестер Сити» — «Реал» Мадрид: ставка Игоря Семшова на стыковой матч Лиги чемпионов

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Реал» Мадрид.

Ставка: обе забьют за 1.50.

«Мадридский «Реал» подошел к первому стыковому матчу, с одной стороны, в наилучшем настроении, а с другой — более уставшим. Испанцы начиная с 25 января, а это всего лишь 17 (!) дней, проведут свой уже шестой матч, в то время, как их соперники — пятый.

Столь плотный график мадридцев не помешал им в этих пяти играх трижды выиграть (два раз с «сухим» счетом 3:0), и по разу сыграть вничью и проиграть. А вот у англичан статистика пяти последних встреч такова: три победы и два поражения. При этом, в двух проигранных встречах игроки «Манчестер Сити» пропустили девять (!) мячей — пять от «Арсенала» и четыре от ПСЖ, что говорит о серьезных проблемах в обороне.

А учитывая тот факт, что очные встречи между «Манчестер Сити» и «Реалом» обычно проходят результативно, можно сделать вывод, что и в предстоящем матче нас ждет град голов. За последние три года команды встречались шесть раз и ни разу не побеждали гости — три раза была ничья и трижды побеждали хозяева. «Реал» выиграл лишь дважды из десяти последних очных матчей. Напрашивается ставка «обе забьют». Ее и возьмём», — приводит слова Семшова «ВсёПроСпорт».