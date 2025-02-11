«Манчестер Сити» — «Реал» Мадрид: ставка Дмитрия Градиленко на игру Лиги чемпионов

Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Реал» Мадрид.

Ставка: «Реал» победит хотя бы в одном из таймов за 1.80.

«Несомненно, центральный первый стыковой матч Лиги чемпионов, «Манчестер Сити» — «Реал» Мадрид. Победитель определяется после двух матчей дома и на выезде, и тренеры, выбирая тактику на игру, естественно, будут от этого отталкиваться. И я тоже, делая свой прогноз.

Именно эти команды завоёвывали Кубок в последние три года: «Реал» — дважды в 2022 и 2024 годах, а «Сити» — в сезоне-2022/2023. И, конечно же, встречались в тех сезонах они на разных стадиях турнира: два раза в полуфинале и один раз в 1/4 финала. Но так получилось, что в этот раз команды встречаются уж слишком рано, и я это связываю именно с новым форматом турнира.

Команды к этому матчу подходят в совершенно разном состоянии. Это видно по результатам во всех турнирах, в которых они участвуют. Я тоже считаю, что в этой паре фаворит, конечно же, «Реал». Но если учитывать двухматчевое противостояние, не могу с уверенностью сказать, что он победит в гостях. Поэтому даю следующий прогноз: «Реал» Мадрид победит хотя бы в одном из таймов. Очень неплохой коэффициент – 1.80.

Почему я так думаю? Первое, повторюсь, на сегодняшний день «Реал» выглядит более предпочтительно. Второе, не уверен в победе «Реала» на выезде. И третье, ничья на выезде их устроит вполне. Поэтому «Реал» выиграет хотя бы в одном из таймов», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».