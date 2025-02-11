«Ман Сити» — «Реал»: ставка Александра Мостового на первый стыковой матч Лиги чемпионов

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Реал» Мадрид.

Ставка: 1:1 за 6.60.

«11 февраля «Манчестер Сити» и мадридский «Реал» встретятся в первом стыковом матче Лиги чемпионов. Тяжело тут назвать очевидного фаворита, если учесть проблемы соперников в этом сезоне. Не уверен, что мы увидим победителя по итогам 90 минут.

«Манчестер Сити» подходит к такому важному матчу в далеко не лучшей форме. Этот сезон тяжело выглядит для команды, был у неё кризис несколько месяцев назад, сплошные поражения. Сейчас же намного лучше чувствуют себя «горожане», начали они чаще выигрывать. В АПЛ команда вернулась в топ-4, пусть и догнать лидирующий «Ливерпуль» ей будет уже очень непросто.

Впрочем, пока не без проблем играет коллектив. Причём терпел он неудачи недавно с важными соперниками. ПСЖ в предпоследнем туре ЛЧ уступил «Сити» (2:4), из-за чего едва не «пролетел» мимо плей-офф. Но в последнем матче клуб обыграл «Брюгге» (3:1), финишировав в топ-24. А в прошлом туре АПЛ «горожане» потерпели ещё более унизительное поражение от «Арсенала» — 1:5. Так что остаётся много вопросов к команде Гвардиолы.

Но вопросы есть и к «Реалу». Само собой, о таких же проблемах, как у «Сити», тут речи не идёт. Относительно спокойно проходит сезон для «сливочных», без частых поражений. В Ла Лиге клуб так и вовсе является сейчас главным претендентом на победу, хотя и отрыв от второго «Атлетико» у него минимален.

Но свои неудачи у «Реала» тоже были, как и у «Манчестер Сити». Так, в январе «королевский клуб», до этого вроде бы выступавший успешно больше месяца, умудрился разгромно уступить «Барселоне» в финале Суперкубка Испании, тоже пропустив от неё пять голов — 2:5. Недавно ещё и откровенно более слабому «Эспаньолу» (0:1) уступил.

На выходных клубы провели матчи с разными по уровню противниками. «Манчестер Сити» смешанным составом одолел «Лейтон Ориент» рангом ниже в Кубке Англии (2:1). А вот у «Реала» было дерби с «Атлетико» в Ла Лиге, которое завершилось ничьей — 1:1. Так что, само собой, разное количество сил они затратили, что тоже может внести свою лепту в их встречу.

Интригующая игра, эту пару мы и в финале ЛЧ могли бы увидеть. Я тут верю либо в ничью, либо в то, что одна из команд победит с разницей в один гол. Наверное, если всё-таки учесть, что это первая их встреча в стыковых матчах, поставлю на счёт 1:1 — коэффициент 6.60», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».