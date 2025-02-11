«Манчестер Сити» — «Реал»: ставка Романа Павлюченко на игру Лиги чемпионов 11 февраля

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Реал» Мадрид.

Ставка: победа «Реала» за 2.80.

«В самом интересном матче 1/16 финала Лиги чемпионов встретятся «Манчестер Сити» и «Реал» Мадрид. Само собой, обе команды рассчитывали дойти далеко в турнире. Но теперь мы точно попрощаемся с одной из них уже на этой стадии плей-офф.

К очному противостоянию оба коллектива подходят не самой лучшей форме. «Ман Сити» так и вовсе проводит свой худший сезон за много лет, при Гвардиоле, так точно. Да, в последние месяцы ситуация у «горожан» выправилась, часто они начали выигрывать. Но отдельные встречи все еще проваливает коллектив. Так было в седьмом туре ЛЧ с «ПСЖ» (2:4) и в последнем матче АПЛ с «Арсеналом» (1:5).

«Реал», в целом, выступает неплохо. Он является главным претендентом на победу в Ла Лиге, пусть и отрыва от «Атлетико» с «Барселоной» у него нет. В отличие от «Сити», большого кризиса у команды Анчелотти не было. Но и у нее без неудач в последнее время не обходилось. Так, проиграл коллектив «Эспаньолу» в Ла Лиге (0:1), а в прошлом туре поделил очки с «Атлетико» — 1:1.

И как раз о последних матчах клубов стоит поговорить. У них были совершенно разные игры. «Реалу» не повезло с графиком — мадридское дерби, важнейшее в плане борьбы за лидерство в Примере. В то время, как «Ман Сити» встречался с «Лейтоном Ориент» в Кубке Англии. Да, «горожане» не так уж уверенно выиграли, 2:1. Но и состав у них был смешанный — уровень соперника позволял использовать Гвардиоле резервистов.

Состав, наверное, тоже определяющее значение тут имеет. С одной стороны, у «Реала» проблем с травмированными намного больше, недавно выпали из обоймы еще и Рюдигер с Алабой, уже не совсем понятно, кто будет играть в центре обороны «сливочных». У «Ман Сити» с лазаретом таких проблем нет. Но в целом у всего клуба все еще сохраняется неуверенность в себе из-за кризиса в этом сезоне. Плюс, зимой добавилось много новичков, которые тоже пока не до конца вписались в схему «горожан».

Все это говорит о непредсказуемости их очного противостояния. Это уже не тот «Ман Сити», что был в прошлом сезоне — тогда «Реал» сыграл в исключительно оборонительный футбол, таким образом прошел англичан в ЛЧ. Сейчас ситуация у обоих клубов изменилась. Так что исход тут непредсказуем.

Но я все же поверю в «Реал». Лига чемпионов — его турнир. А у «Ман Сити» проблем сейчас больше. Мой выбор — победа «Реала» Мадрид с коэффициентом 2.80», — приводит слова Павлюченко «ВсёПроСпорт».