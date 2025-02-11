«Ювентус» — ПСВ: ставка Игоря Семшова на матч Лиги чемпионов в Италии

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Лиги чемпионов «Ювентус» — ПСВ.

Ставка: ПСВ не проиграет за 1.91.

«Судя по букмекерским котировкам, фаворитом встречи является «Ювентус». С одной стороны — всё весьма логично, итальянцы играют на своем поле, с другой — несмотря на плотный график, а футболисты ПСВ сыграли за две последние недели целых шесть (!) матчей, они прошли эту дистанцию без поражений: три победы и две ничьих. И нет смысла тут говорить, что из этих пяти матчей четыре были проведены на домашнем стадионе. Интересная статистика: в тех встречах, где ПСВ побеждал, он непременно выигрывал и первый тайм.

То, что у «Ювентуса» не будет лёгкой прогулки, — это факт. Итальянцы оба своих февральских матча выиграли: дома у «Эмполи» — 4:1, причём после первого тайма они уступали, и в гостях у «Комо», забив решающий мяч в компенсированное время, с пенальти. В сентябре «Ювентус» и «ПСВ» встречались между собой, и тогда итальянцы победили со счётом 3:1, выиграв первый тайм 2:0. На этот раз такого не будет, и нидерландцы постараются увезти из Италии ничью. Так что ставим на то, что ПСВ не проиграет», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».