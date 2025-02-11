«Ювентус» — ПСВ: ставка Александра Мостового на встречу стыкового матча Лиги чемпионов

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Лиги чемпионов «Ювентус» — ПСВ.

Ставка: победа «Ювентуса» 2:1 за 7.80.

«Ювентус» и ПСВ вновь сойдутся в рамках Лиги чемпионов 11 февраля. Ранее они встречались в групповом этапе. Сейчас же сыграют в 1/16 финала. Не уверен в том, кто тут точно победит.

Друг с другом соперники встретились на старте Лиги чемпионов. В первом туре со счетом 3:1 выиграл «Ювентус», сделал это уверенно, забив три мяча. Могли бы туринцы выиграть и 3:0, но пропустили они в самой концовке.

Интересно, что тогда «Ювентус» действительно внушал доверие, не проигрывал и выступал успешно. Но с тех пор прошло почти полгода. И за это время команда Мотты начала играть хуже. Проигрышей у нее, собственно, не так много, всего пару раз уступил коллектив. Другой вопрос, что вничью он на дистанции играл намного чаще, чем побеждал. Из-за этого в Серии А клуб до сих пор далек от лидеров.

Групповой этап ЛЧ «старая синьора» провела не лучшим образом. После нескольких побед на старте начала она часто терять очки. В пяти заключительных турах «Юве» выиграл всего один раз. В остальных встречах он терпел неудачи, из-за чего финишировал в нижней части топ-24 — на 20 месте.

ПСВ же, если судить по его позиции в группе ЛЧ, провел групповой раунд лучше. С 14 очками он занял 14 место. В заключительных турах нидерландцы смотрелись куда лучше соперника — четыре победы и всего одна неудача. Так что после старта розыгрыша турнира обе команды начали показывать обратные результаты.

ПСВ в последние месяцы выглядел неплохо, у него с середины декабря было всего одно поражение — в большинстве остальных встреч выигрывал коллектив, даже «Ливерпуль» в последнем туре ЛЧ обыграл, пусть и та встреча ничего для англичан не решала (3:2). В чемпионате же клуб лидирует, имея небольшой отрыв от преследователей.

Я не уверен в том, что сейчас повторится исход их первого матча в сезоне, три мяча подопечные Мотты вряд ли забьют. С тех пор ПСВ начал играть лучше, а «Юве», наоборот, ухудшил результаты. Так что сейчас их шансы на успех примерно равны. Но я тут все-таки поверю в «Ювентус», — приводит слова Мостового «ВсёПроСпорт».