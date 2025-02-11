«Ювентус» — ПСВ: ставка Дмитрия Градиленко на игру Лиги чемпионов в Турине

Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Ювентус» — ПСВ.

Ставка: победа «Ювентуса» с форой (-1) за 2.60.

«Стыковые матчи Лиги чемпионов, «Ювентус» — ПСВ. По-разному провели команды свою последнюю встречу в групповой стадии турнира. ПСВ нужна была домашняя победа, и они её добились, обыграв немотивированный «Ливерпуль». А «Ювентус» дома, выставив на матч неоптимальный состав, проиграл «Бенфике», которая благодаря этому своё участие в ЛЧ продолжает. И слава богу, что начались встречи плей-офф — уже никто не будет играть в поддавки.

И в этой паре явный фаворит, конечно же, «Ювентус», сомнений нет. ПСВ в январе «забуксовал». Окей, вышли в плей-офф Лиги чемпионов, прилично заработали, можно сказать, решили задачу в этом турнире. Но в последних шести матчах чемпионата победили они лишь дважды, растеряв при этом огромное преимущество над «Аяксом». И они уже вторые в чемпионате.

«Ювентус» с приходом Коло Муани, который в трёх матчах Серии А забил пять мячей, по моему мнению, стал сильнее. И в том, что клуб решит задачу попадания в четвёрку лучших команд чемпионата Италии, которая позволит в сезоне-2025/2026 играть в Лиге чемпионов, у меня сомнений нет. И в первом же матче с ПСВ, как мне кажется, «Юве» решит задачу выхода в 1/8.

Сентябрьский домашний матч группового этапа ЛЧ, когда «Ювентус» победил дома 3:1 ПСВ, а также усиление в лице Коло Муани, подталкивают меня к следующему прогнозу: победа «Ювентуса» с форой (-1) мяч за 2.60», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».