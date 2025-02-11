«Ак Барс» – «Торпедо»: ставка Дарьи Тубольцевой на матч КХЛ

Журналистка Дарья Тубольцева сделала свою ставку на матч КХЛ «Ак Барс» – «Торпедо».

Ставка: победа «Ак Барса» за 1.77.

«КХЛ возвращается после небольшой паузы на Матч звезд. Перед перерывом у обеих команд была победная серия: у «Ак Барса» пять матчей подряд, у «Торпедо» — два. Однако казанцы уверенно побеждали в основное время, в то время как нижегородцы оба раза выигрывали лишь по буллитам. В целом, команде Игоря Ларионова все еще не хватает стабильности: она занимает восьмое место в турнирной таблице Запада, имея 58 очков после 53 матчей.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 11 февраля 2025, вторник. 19:00 МСК Ак Барс Казань Не начался Торпедо Нижний Новгород Кто победит в основное время? П1 X П2

Гораздо лучше идут дела у «Ак Барса». Казанцы располагаются на втором месте Восточной конференции и набрали 72 очка в 52 матчах. В среднем команда Анвара Гатиятулина забрасывает больше шайб, чем «Торпедо»: 3,19 против 2,98. Также «Ак Барс» пропускает меньше (2,31 шайбы), чем их соперники (2,89 шайбы).

Отличную форму набрал Артем Галимов, который за последние пять матчей набрал 9 (6+3) очков. Дмитрий Яшкин также показывает результативную игру: у него 8 (4+4) очков за тот же отрезок.

Последняя встреча команд состоялась 7 сентября 2024 года и завершилась победой «Ак Барса» в серии буллитов (3:2). Учитывая текущее положение в таблице и статистику, казанцы выглядят фаворитом предстоящего матча. Оптимальная ставка — победа «Ак Барса» в основное время», — приводит слова Тубольцевой «ВсёПроСпорт».