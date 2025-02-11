«Динамо» Москва — СКА: ставка Анатолия Емелина на игру КХЛ в Москве

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ «Динамо» Москва – СКА.

Ставка: победа СКА за 2.70.

«Второй раз за 10 дней динамовцам не повезло попасть под супермотивированный СКА. 1 февраля невские армейцы выпрыгивали из коньков, чтобы не проиграть матч, приуроченный ко дню рождения Алексея Миллера. А теперь питерцам надо «замывать» неприятное турнирное послевкусие. Перед мини-паузой, связанной с Матчем звёзд, команда Ротенберга оглушительно влетела дома «Ак Барсу» (3:8). Да, потом удалось выиграть в Балашихе – но, чтобы не плодить лишние кривотолки, гостям требуется как раз победа над сильным соперником уровня «Динамо».

1 февраля СКА за счёт повышенной самоотдачи и образцовой дисциплины одержал красивую волевую победу над бело-голубыми. Пожалуй, небольшое преимущество есть у клуба из Северной столицы и сейчас. Всё-таки динамовские звёзды ездили на звёздный уикенд в Новосибирск. Да и ломать сопротивление заряженного, обученного соперника команда Кудашова умеет плохо. Ставим на победу невских армейцев с разницей в одну или две шайбы. И на минимум шесть забитых голов. Что у одних, что у других линия нападения намного сильнее, чем оборонительная или вратарская», — приводит слова Емелина «ВсеПроСпорт».