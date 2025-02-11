«Ман Сити» — «Реал»: получи фрибет до 100 000 рублей от БЕТСИТИ за ставку на ЛЧ!

11 февраля «Манчестер Сити» примет «Реал» в первом стыковом матче Лиги чемпионов. Встреча на «Этихаде» начнётся в 23:00 мск. Всем клиентам БЕТСИТИ доступен фрибет до 100 000 рублей за регистрацию в БЕТСИТИ:

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Соперники отлично знают друг друга. Команды встречаются в плей-офф Лиги чемпионов четвёртый год подряд и в пятый раз за последние шесть лет. В 2020 году «Сити» прошёл «Реал» (4:2 по сумме матчей) в 1/8 финала. В 2022-м мадридцы вязли реванш в полуфинале (6:5). Год спустя также в полуфинале сильнее оказались уже «горожане» (5:1). В последнем розыгрыше оппоненты столкнулись в четвертьфинале турнира. После двух ничейных встреч дальше прошёл «Реал».

«Манчестер Сити» с большим трудом пробился в стадию плей-офф. Коллектив Пепа Гвардиолы на общем этапе одержал три победы, дважды сыграл вничью и трижды проиграл. Для «горожан» всё решалось в последнем туре. В заключительной игре с «Брюгге» англичане пропустили первыми, но сумели переломить ход матча и победили (3:1). Таким образом, они заняли 22-е место и прошли дальше.

«Реал» тоже преодолел групповой барьер не без сложностей. Команда Карло Анчелотти неудачно стартовала, но показала характер и прибавила на финише. Мадридцы победили в трёх заключительных турах, при этом каждый раз забивая не менее трёх голов. В общей сложности «сливочные» забили 20 мячей — больше только у «Барселоны» (28) и дортмундской «Боруссии» (22).

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