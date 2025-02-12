Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Монако» — «Бенфика»: назван фаворит матча Лиги чемпионов

«Монако» — «Бенфика»: назван фаворит матча Лиги чемпионов
Комментарии

В среду, 12 февраля, на стадионе «Луи II» в Монако состоится первый стыковой матч Лиги чемпионов «Монако» — «Бенфика». Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Материалы по теме
«Монако» — «Бенфика». Головин запомнит свой дебют в плей-офф ЛЧ
«Монако» — «Бенфика». Головин запомнит свой дебют в плей-офф ЛЧ

Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение принимающей стороне. Сделать ставку на победу «Монако» предлагается с коэффициентом 2.32, что приблизительно равно 43% вероятности.

Победа «Бенфики» оценивается коэффициентом 3.15 (31%), а на ничейный исход можно поставить за 3.70 (26%).

Вместе с тем аналитики прогнозируют, что матч «Монако» — «Бенфика» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.25, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.69.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.55. Самый вероятный счёт — 1:1 (6.50).

Материалы по теме
«Эвертон» — «Ливерпуль». Ну, требл тоже нормально
«Эвертон» — «Ливерпуль». Ну, требл тоже нормально
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android