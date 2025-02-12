«Брюгге» — «Аталанта»: прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов

12 февраля состоится первый стыковой матч Лиги чемпионов. На стадионе «Ян Брейдель» в Брюгге встретятся «Брюгге» и «Аталанта». Стартовый свисток запланирован на 20:45 мск.

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами гостей. Сделать ставку на победу «Аталанты» предлагается с коэффициентом 2.10 (около 47% вероятности), в то время как победа «Брюгге» оценивается коэффициентом 3.80 (26%). Ничейный исход можно найти в линии в районе 3.60 (27%).

В то же время аналитики считают, что матч «Брюгге» — «Аталанта» не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.88, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.98.

Заключить пари на то, что обе команды забьют, можно за 1.77.