«Брюгге» — «Аталанта»: прогноз на матч в Бельгии

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Брюгге» — «Аталанта».

Ставка: победа «Аталанты» за 2.10.

У бергамасков был неудачный отрезок после 11 выигранных матчей в чемпионате Италии подряд, но, похоже, они возвращаются в победную колею. В трёх последних турах первенства одолели «Комо» (2:1), сыграли вничью с «Торино» (1:1) и разгромили «Верону» (5:0). Сократили отставание от лидирующего «Наполи» до пяти очков. Можно и за скудетто побороться.

Кроме этого, бергамаски точечно усилились, подписав сына легендарного Паоло Мальдини — Даниэля. «Брюгге», вместо того чтобы улучшить комплектацию состава, расстался с ведущим футболистом — в Германию ушёл Сков Ольсен.

У «Аталанты» много важных кадровых потерь, но травмы не должны помешать одолеть «Брюгге» даже в гостях. Бергамаски очень здорово выступают на выезде: в совокупности в Лиге чемпионов и Серии А потерпели только два поражения и четыре раза сыграли вничью. Это мощно.

«Брюгге» же проводит неплохой, но не выдающийся сезон. Располагается на втором месте в турнирной таблице чемпионата Бельгии. Отставание от лидирующего «Генка» приличное — шесть очков. В трёх предыдущих турах первенства чёрно-синие уступили «Антверпену» (1:2), сыграли вничью с «Кортрейком» (1:1) и с трудом победили аутсайдера — «Ауд-Хеверле Лёвен» (1:0). Если с такими соперниками возникли проблемы, то чего ждать от встреч с «Аталантой»?