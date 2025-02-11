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«Селтик» — «Бавария»: прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов

В среду, 12 февраля, на стадионе «Селтик Парк» в Глазго, Шотландия, состоится первый стыковой матч Лиги чемпионов «Селтик» — «Бавария». Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах считают явными фаворитами гостей. Сделать ставку на победу «Баварии» предлагается с коэффициентом 1.40, что приблизительно равно 71% вероятности. Победа «Селтика» оценивается коэффициентом 7.70 — 12% вероятности. На ничейный исход можно поставить за 5.50 (17%).

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный футбол в Глазго. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.90, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.40.

Если обе команды забьют, сыграет коэффициент 1.59. Наиболее вероятный счёт — 2:1 в пользу гостей (7.50).